Feira traz livros de até R$ 30 em Santo André

Santo André recebe até o dia 2 de agosto deste ano a Feira do Livro Planet Books, no Atrium Shopping, na Vila Homero Thon. O evento oferece títulos com preços que variam de R$ 10 a R$ 30.Serão mais de 4 mil livros de diferentes gêneros literários como romance, suspense, ficção, religiosos, autoajuda, administração, culinária, entre outros. Além de um setor exclusivo para os públicos infantil e infanto-juvenil.A feira acontece de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, no Piso Térreo, entrada principal do estabelecimento (rua Giovanni Battista Pirelli, 155). Mais informações: (11) 3667-9136.