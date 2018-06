Feira Internacional do Livro de Brasília fecha a 34ª com 120 mil visitantes

O Evento foi realizado durante 10 dias com programação gratuita, sendo o último neste domingo (17)

A 34ª Feira Internacional do Livro de Brasília foi encerrada neste domingo (17) com o total de 120 mil visitantes. O evento, gratuito, foi realizado durante 10 dias no Pátio Brasil Shopping, na Asa Sul. O tema desta edição foi "Literatura infantil: a invenção do sonho. Vamos brincar de inventar?" e pela homenagem à comunidade uruguaia.



De acordo com o informações da Câmara do Livro do DF (CLDF), uma das entidades organizadora, foram movimentados quase R$ 1,5 milhões em obras vendidas. Entre os visitantes estavam professores e alunos de escolas públicas, contadores de histórias, cordelistas, editores, ilustradores, entre outros.



O evento seria iniciado no dia 1 de junho, mas precisou ser adiado devido a greve dos caminhoneiros. A dificuldade com a logística de materiais e convidados fez com que a realização ficasse para o dia 8.



A programação de homenagem ao Uruguai trouxe os autores, Andrés Echevarría e Fabián Severo. Entre outros escritores confirmados estavam Maurício Almeida, Ignácio de Loyola Brandão, Maria Valéria Rezende, Paulliny Gualberto Tort, Henrique Rodrigues, Cristóvão Tezza, Dad Squarisi e Pedro de Almeida.



O tema da 35ª edição da Feira será "Bibliotecas - o espaço do prazer e do aprender". Ainda sem data prevista.





Além da Câmara do Livro do DF, o evento é realizado com apoio do Instituto Latinoamerica e apoiado pelo Ministério da Cultura (MinC), pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), pelo Sindicato Nacional de Editores de Livro(SNEL), pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pelo Sindicato dos Escritores do DF (Sindescritores).