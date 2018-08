Feira de troca de brinquedos e livros acontece neste domingo

Desta vez, quem recebe o evento é o Teatro Inezita Barroso

Acontece neste domingo (5) mais uma edição da feira de troca de brinquedos e livros na cidade de São Bernardo do Campo. O evento acontece no Teatro Inezita Barroso, na casa II do CEU Regina Rocco (Av. Tiradentes, nº 1.845).



Os interessados devem comparecer ao local a partir das 9h e levar a quantidade de itens que deseja trocar limpos em ótimas condições de uso. Não serão aceitos brinquedos e livros infantis sujos, riscados, descosturados, quebrados, incompletos ou pirateados.



Os itens serão distribuídos em tapetes e a troca será feita com base na equivalência de quantidade, ou seja, quem levou três itens, faz a troca por, no máximo, três itens.



Os brinquedos e livros infantis que não forem trocados durante o evento serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade.



Mais informações podem ser consultadas na página do evento.