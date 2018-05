Feira de Móveis da Jurubatuba começa nesta sexta-feira (18)

Atração acontece até o dia 27 deste mês, com 55 lojas participantes

A 11ª edição da Feira da Jurubatuba, em São Bernardo, começa nesta sexta-feira (18/5) e segue até o dia 27. O evento acontece na tradicional rua no centro da cidade e contará com a participação de 55 lojas, que disponibilizarão artigos moveleiros e decorativos com descontos.



A feira é uma das principais ações para vendas do setor moveleiro da cidade. A expectativa dos lojistas participantes é receber cerca de 50 mil pessoas e obter, ao longo dos 10 dias de evento, o faturamento relativo a dois meses de operação, o que representa incremento de 40% nas vendas. Também devem ser geradas 150 novas vagas de trabalho com o evento.



A Prefeitura de São Bernardo informou que o sistema de estacionamento rotativo será liberado nos dois sábados de realização do evento. Agentes de trânsito também estarão na região para orientar os motoristas.



Durante os dias de evento as lojas ficarão abertas ao público diariamente sempre das 10h às 21h.