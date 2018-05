Feira de intercâmbio acontece neste fim de semana

Evento que acontecerá neste sábado (19) reunirá estudantes que desejam se graduar fora do país

São Bernardo do Campo receberá neste sábado (19) o evento Higher Education Fair ABC, onde seis representantes de instituições da América do Norte, Oceania e Europa reunirão-se para esclarecer dúvidas de estudantes que desejam cursar a faculdade no exterior.









A entrada é gratuita e aberta ao público, os estudantes interessados em participar precisam se inscrever através do formulário do evento

Entre as universidades confirmadas estão a alemã GISMA; a Educo, com cursos na Austrália, Canadá, EUA e Irlanda; a ILAC, no Canadá; a australiana AIT e a renomada Oxford, no Reino Unido.