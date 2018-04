Feira D Beleza de Diadema terá workshop sobre barbearia

A Feira D’ Beleza de Diadema é uma parceria entre a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e da Associação Comercial e Empresarial de Diadema.

A 5ª edição da Feira D' Beleza de Diadema terá um workshop gratuito sobre barbearia nesta sexta-feira (27) das 14h às 18h. O evento começou nesta quinta-feira (26) e segue até sábado (28) no Shopping Praça da Moça. Para participar do curso, é preciso se inscrever no site da feira A barbearia é um seguimento que tem atraído o interesse profissional. Nos últimos anos, uma onda de novos estabelecimentos focados no atendimento para homens – barba e cabelo – cresceu significativamente na Grande São Paulo.De acordo com a revista Exame, em 2016 o setor de beleza masculina movimentou cerca de R$ 19,6 bilhões em produtos para cabelo, barbear e higiene.