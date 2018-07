Fechada desde 2014, pediatria do Hospital de Santa Maria é reaberta

população da Região Sul do DF, que engloba Gama e Santa Maria, beneficiando cerca de 300 mil habitantes. De acordo com o GDF, a unidade terá capacidade de atender, em média, 50 pacientes por dia.



O novo espaço conta com três consultórios, salas de medicação, de acolhimento e vermelha (box de emergência pediátrica), além de farmácia, posto de emergência e duas salas de observação, com espaço para 12 pacientes. No segundo andar da pediatria, existem três enfermarias, com cinco leitos em cada uma (15 no total), mais um posto de enfermagem e uma sala de medicação.



Depois de quatro anos, o governo do Distrito Federal reabriu na última semana a pediatria do Hospital Regional de Santa Maria. A unidade estava fechada desde 2014 por falta de profissionais, e agora, conta com 36 pediatras, segundo a secretaria de Saúde do DF.O hospital regional será responsável por atender a