Fé na luta: LGBTs superam desafios e buscam visibilidade na religião

Mesmo com discursos mais tolerantes do papa, existem práticas seculares do catolicismo que não contemplam questões comuns na atualidade, como a presença dos LGBTs nos templos. Eles são aconselhados a não receberem a Eucaristia, ou comungar, caso tenham práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo – considerado um pecado pela Igreja Católica. Heterossexuais que tenham relações antes do casamento ou divorciados recebem o mesmo conselho. Joel não considera justo, mas acata o conselho.



"Para a Igreja, vivo em pecado. Em forma de respeito, não comungo ali, mas comungo em espírito. Entendo que é uma regra e a respeito. Não vejo problema em um homossexual fazer parte de uma igreja. Cristo tem as portas de sua casa, as igrejas, sempre abertas,para todos estarem junto dEle. Ele sempre está a nos convidar. Muitas vezes é difícil se aceitar quando você está dentro da Igreja,mas se você não colocar seu pensamento no real motivo [de estar lá], que é Cristo, talvez você sempre se veja como pecador. Não me acho pecador, mas, sim, mais um filho de Deus", diz o jovem, que atua na Pastoral do Batismo e no Ministério de Música na paróquia que frequenta, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Seguidores da segunda religião mais popular no Rio, os evangélicos não ficam atrás do catolicismo quando o assunto é aceitação de LGBTs. Fernando* começou a frequentar a igreja batista aos seis anos de idade, quando "aceitou Jesus". No entanto, ao perceber que não se encaixava no padrão heteronormativo presente na igreja, tentou renunciar à própria natureza para se enquadrar nos padrões religiosos.



"Algumas igrejas evangélicas tradicionais só aceitam os heterossexuais. Não que discriminem [os LGBTs], mas não dão oportunidade de crescer dentro da igreja, porque abominam esse tipo de comportamento. Comigo foi um pouco complicado, porque eu era muito religioso, então ficava me culpando por certos tipos de atitudes e pensamentos. Teve uma hora que não aguentei mais isso. Tive que colocar na balança. Lutei, orei, fiz o que os evangélicos tentam fazer, mas nada disso mudou. Então eu tive que aceitar e me afastar da igreja. Lutei [para deixar de ser gay], mas não consegui", disse Fernando*.



Ao perceber que não era possível deixar de ser homossexual, Fernando*, que tinha participação ativa na igreja, se afastou da religião. Ele conta que os frequentadores ficaram preocupados, mas não foi procurado por nenhum deles. Há cerca de um ano longe do protestantismo, o jovem explica que não conseguiu assumir abertamente sua orientação sexual por conta do forte caráter conservador da família.



"Minha família desconfia do motivo de eu ter me afastado, porém não toca no assunto comigo, porque imagino que seja doloroso demais essa notícia para eles. É muito difícil. Meus pais têm uma mente muito fechada, eles jamais aceitariam minha orientação. Na igreja, teriam o mesmo pensamento", declarou o jovem.



Existem instituições evangélicas com maior receptividade à comunidade LGBT. No Rio, foi criada a Igreja Cristã Contemporânea, que tem como slogan a frase: "Levando o amor de Deus a todos, sem preconceitos". A comunidade já foi expandida para São Paulo e Minas Gerais. Apesar de possibilidades como essa, Fernando* diz ter perdido completamente a vontade de frequentar uma igreja evangélica e, hoje, se interessa por religiões neopagãs.



Vistas como mais receptivas aos LGBTs, as religiões de matriz africana são tratadas, muitas vezes, como um oásis para a comunidade. De fato, homossexuais conseguem alcançar posições de destaque nesses tipos de cultos, como o posto de sacerdote, sem precisar renunciar a qualquer aspecto da orientação sexual. No candomblé há cerca de seis anos, Marcella Meirelles é bissexual e tem o atual relacionamento lésbico encarado com bastante naturalidade no terreiro.



"No meu axé, meu zelador também é homossexual e casado com seu parceiro há três anos. Também tenho irmãos de santo que são gays. E todos frequentam o barracão de forma bem tranquila", explicou.



Apesar dessa maior aceitação, Marcella conta que existem situações que acabam não compreendendo questões como identidade de gênero de pessoas transexuais - pessoas cuja identidade difere daquela designada no nascimento.



"Existem cargos específicos para homens e mulheres. Como é uma religião muito antiga e oriunda da África, existe uma distinção dentro do culto. Por exemplo, um homem trans não pode exercer o cargo de ogan [cargo masculino], uma mulher trans não pode exercer o cargo de ekedi [cargo feminino]. Apesar de já existirem casas que estão adotando essas 'modernidades', isso ainda causa bastante polêmica no meio", disse.



Assessora de publicidade da Ceds Rio (Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual) e mulher trans, Luciana Vasconcellos afirma que a instituição, vinculada à Prefeitura do Rio, prega, acima de tudo, que as pessoas LGBTs sejam respeitadas.



"Além de pedirmos sempre o respeito, orientamos para que haja um maior conhecimento dos seres humanos. Precisamos para levar dentro de todas as instituições que somos pessoas e precisamos de respeito, carinho e atenção", disse Luciana.



*O nome foi alterado a pedido do entrevistado.

A luta da comunidade LGBT por aceitação vem se mostrando cada dia mais forte e presente. Há exatos 28 anos, no dia 17 de maio de 1990, a OMS (Organização Mundial de Saúde) retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. No entanto, existem setores da sociedade que ainda se mostram resistentes à participação desses grupos. É o caso de algumas religiões populares no Brasil, que apesar de fazerem parte da vida da maior parcela da população, ainda se mostram relutantes quando o assunto é diversidade.Crença com maior número de seguidores no Rio, de acordo com o Censo IBGE de 2010, o catolicismo faz parte da vida de Joel Souza desde a infância. Crescido dentro da Igreja, o jovem de 26 anos conta que a instituição é conservadora, mas vem mudando a postura e respeitando mais nos últimos tempos."Tenho me inspirado no papa Francisco, um papa que reconhece a existência de gays dentra da Igreja, dizendo que respeita o viver do próximo. O preconceito existe, mas tenho me desviado dele para ter o pensamento de que estou aqui para servir a Cristo e ao irmão que necessita de mim", diz Joel, relembrando as declarações do Papa Francisco que indicam um maior acolhimento dos homossexuais no catolicismo.