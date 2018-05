FAV realiza método pioneiro de transplante de córnea

Novidade, apresentada nesta quinta (10), tem excelentes resultados, a começar pelo índice de rejeição, que cai de 25%, em média, para menos de 1%

A Fundação Altino Ventura (FAV) é o único hospital oftalmológico de Pernambuco a realizar um método revolucionário: o transplante de córnea endotelial DMEK, novidade que vem apresentando excelentes resultados, a começar pelo índice de rejeição, que cai de 25%, em média, para menos de 1%.



Isso porque, enquanto na técnica tradicional (ou penetrante) o médico substitui toda a espessura da córnea, nesse novo método (também chamado de lamelar), somente a estrutura doente da córnea é transplantada. A película utilizada é tão fina e delicada, que o cirurgião precisa tingi-la para poder enxergá-la durante o procedimento.



Os detalhes do procedimento foram divulgados nesta quinta-feira (10) pelo o oftalmologista Lúcio Maranhão, único cirurgião do Estado apto a fazer a cirurgia. "Estamos usando na FAV a técnica mais moderna no mundo para transplante endotelial. Seus benefícios são infinitamente maiores para o paciente", destacou.



O especialista acaba de apresentar sua técnica no Congresso Americano de Córnea, em Washington D.C, EUA, onde recebeu uma premiação pela forma inovadora em que utilizou o método em um paciente da Fundação Altino Ventura. Maranhão conta que a antiga técnica também tinha como consequência o surgimento de astigmatismo alto, comprometendo a qualidade visual do paciente, que precisava, muitas vezes, usar óculos "fundo de garrafa".



A secretária Edilene de Paulo de França foi uma das pacientes que fez o novo procedimento. Ela conta que a visão estava péssima e não conseguia enxergar nada. "Eu tentava ler, mas via tudo branco. Às vezes ficava chorando porque achava que ia ficar cega para sempre. Mas logo depois da cirurgia, quando a médica tirou o tampão do meu olho, voltei a enxergar normalmente", conta.



Minimamente invasivo, o novo método permite ainda que a recuperação do paciente, que poderia chegar a dois anos, ocorra num período de um a três meses, no máximo. Além disso, a perda das células que mantêm a córnea transparente é estabilizada, evitando uma nova intervenção cirúrgica em 20 ou 30 anos.