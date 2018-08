FAV avalia crianças com síndrome congênita do zika vírus

A ação é focada na visão dos pacientes, que vêm sendo acompanhados desde os primeiros meses de vida

Cerca de 30 crianças com síndrome congênita do zika vírus serão examinadas em um mutirão que ocorre nesta quinta-feira (2), a partir das 7h30, no Centro de Reabilitação Menina dos Olhos, da Fundação Altino Ventura (FAV), na zona oeste do Recife.



A ação é focada na visão dos pacientes, que vêm sendo acompanhados, desde os primeiros meses de vida, por uma equipe multiprofissional da FAV. Doze profissionais estão envolvidos no mutirão, que já avaliou outras 30 crianças na última terça-feira.



Ao final, os oftalmologistas querem analisar de que forma o uso de óculos está contribuindo para o desenvolvimento da acuidade visual dessas crianças, bem como a possibilidade de intervenção cirúrgica em alguns casos.



O atendimento conta com a participação especial da oftalmopediatra norte-americana Linda Lawrence, da Universidade do Kansas, nos EUA.



Avaliações como essa ocorrem na FAV a cada três meses, no entanto, esta é a primeira vez, desde o chamado "boom da microcefalia", que os médicos estudam isoladamente os casos de estrabismo, problema comum à maioria dos pacientes.