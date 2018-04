Faturamento das lojas virtuais em Pernambuco cresce 33%

Lucro dos e-commerces foi de R$ 4,7 milhões, quase R$ 1.5 milhão a mais que em 2016, que teve R$ 3,5 milhões

O comércio eletrônico vive um bom momento e já é alternativa para muitos brasileiros que buscam driblar o desemprego ou completar renda. Em 2017, o faturamento das lojas virtuais no estado de Pernambuco cresceu 33%, segundo levantamento realizado pela Loja Integrada, plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do Brasil com 600 mil lojas criadas.



Somente em Pernambuco, o faturamento dos e-commerces foi de R$ 4.747.688 milhões, quase R$ 1.5 milhão a mais que em 2016 (R$ 3.581.000), mostrando a representatividade dos pernambucanos no comércio eletrônico brasileiro.



A pesquisa mostrou ainda que os segmentos que mais faturaram em 2017 no estado foram: acessórios automotivos (R$ 800.200), fitness e suplementos (R$ 684.000), artigos para bebês e cia (R$ 655,500), games (R$ 491.000) e moda e acessórios (R$ 397.000).



De 2017 para 2016, o número de empreendedores digitais no Estado apresentou um crescimento de 11%. Foram criadas 3.953 novas lojas em Pernambuco no ano passado, só na Plataforma da Loja Integrada. São 10 novas lojas por dia.



"Como o investimento e o risco inicial para abrir uma loja virtual são baixos, as pessoas enxergam no comércio eletrônico uma oportunidade de iniciarem um negócio próprio ou até mesmo completarem suas rendas por meio da internet", comenta Alfredo Soares, da Loja Integrada.



Para quem quer investir no e-commerce em 2018 ou pretende aperfeiçoar a sua loja virtual, nesta quinta-feira (26), acontece no Sebrae, o Ciclo MPE.net. Durante o dia todo serão ministrados seminários gratuitos para capacitar micros e pequenos empreendedores interessados em abrir uma loja na internet ou aprimorar o seu negócio.