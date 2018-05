Fantasma do racionamento ainda paira pela capital federal

Em uma simulação, se o gasto for o mesmo de um ano e meio atrás, o reservatório chegaria ao fim da seca com um nível de -7%

Mesmo já com data marcada para o fim – 15 de junho – o sistema de racionamento para o Distrito Federal não deixará de ser uma incerteza nos próximos meses. Segundo a Agência Reguladora de Águas (Adasa), caso o consumo dos brasilienses volte a ser o mesmo de 2016, a barragem do Descoberto – maior do DF – poderá está seca em meados de outubro.



Em uma simulação feita pela agência, se o gasto for o mesmo de um ano e meio atrás, o reservatório chegaria ao fim da seca com um nível de -7% da sua capacidade. O cenário mais provável previsto pela Adasa, porém, vê o Descoberto com 21,9% de capacidade ao fim de novembro, quando acaba o período da seca.



Se a previsão se confirmar, o reservatório ficará distante do mínimo histórico de 5,3% –atingido em 7 de novembro de 2017, em pleno racionamento. "A população deve entender que não tem como voltar a consumir água na mesma quantidade que consumíamos antes do racionamento", explica Paulo Salles, presidente da Adasa.



Questionado sobre a possibilidade de um novo racionamento ocorrer no Distrito Federal, Salles disse que não é possível prever o que pode acontecer. "Nós confiamos que não será necessário voltar a fazer o rodízio. Muitos elementos nos permitem ter essa segurança, mas devemos ser consciêntes", disse o presidente.