Três homens fantasiados de vaqueiro, gari e policial roubaram um malote de dinheiro, hoje (10), de uma lotérica no shopping Conjunto Nacional. O trio abordou funcionários enquanto carregavam o faturamento da loja até o banco.Segundo a Polícia Civil, a ação foi rápida. Um dos assaltantes se passou por um policial militar e pediu para que todos colocassem a mão na cabeça. Todos os três estavam armados. Após o roubo, os homens correram até um carro que encontrava-se no estacionamento do Shopping.A investigação esta a cargo da 5ª DP da Asa Norte. A fuga dos assaltantes foi registrada pelo sistema de câmeras do shopping. Até o momento não foi informado o valor levado pelos homens.