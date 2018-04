Família de Marielle se encontrará com chefe de Polícia Civil

A família de Marielle Franco vai se reunir com o chefe de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa, nesta segunda (16) para uma conversa sobre o caso. O objetivo é expor o andamento das investigações sobre a morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes.O crime completou um mês no último sábado (14). Manifestações aconteceram no Brasil e em outros países para relembrar a data. Até o momento, não há maiores informações sobre a investigação, que sendo mantida em sigilo pela Polícia Civil. Durante um dos atos, o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) destacou que a proteção do trabalho da polícia é importante, mas frisou que os familiares precisam estar cientes dos avanços.A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março, no Estácio, no Centro, quando a parlamentar voltava de um evento na Lapa.