Família Damo pode voltar a comandar Mauá

Alaíde Damo (MDB), esposa do ex-prefeito Leonel Damo (sem partido), é a atual vice-prefeita da cidade

A família Damo pode volta a assumir a Prefeitura de Mauá, após o TRF3 (Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região manter a prisão do prefeito, Átila Jacomussi (PSB). A vice-prefeita da cidade é Alaíde Damo (MDB) é esposa de Leonel Damo (sem partido), que esteve a frente do município entre 1983 e 1988 pelo PMDB, e depois, entre 2005 e 2008 pelo PV.



Jacomussi, foi preso em flagrante durante a Operação Prato Feito, realizada pela Polícia Federal na última quarta-feira (9), contra desvios e fraudes em contratos de merenda escolar.



Se o prefeito não conseguir um habeas corpus nesta semana, a Justiça poderá exigir que Câmara dos Vereadores de Mauá, afaste oficialmente Jacomussi e dê posse a vice-prefeita. Isso porque o artigo 56 da Lei Orgânica do Município, determina que prefeito e o vice-prefeito não podem se ausentar do município ou se afastar do cargo sem licença por mais de 15 dias, sob pena de perda do cargo.



Se, por qualquer razão, Alaíde também não possa assumir, o Executivo ficará a cargo do presidente do Legislativo, Admir Jacomussi (PRP), pai de Átila, que é pré-candidato a deputado estadual.



Imbróglio



Leonel Damo assumiu a administração da cidade em 2005 após impasse na eleição do ano anterior. Na disputa, o então vice-prefeito Márcio Chaves (que disputava o cargo pelo PT e hoje está no PSD) foi o mais votado no primeiro turno com 45,7% dos votos. Porém, a Justiça cassou sua candidatura por propaganda irregular e deu posse, antes mesmo do segundo turno, a Leonel, que havia recebido 39% dos votos.