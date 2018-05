Falta de semáforos causa transtorno em avenida de Santo André

Cruzamento entre avenida Atlântica e rua Tupi incomoda moradores, pedestres e motoristas

A falta de semáforos no cruzamento entre a rua Tupi e a avenida Atlântica, no bairro Vila Valparaíso, em Santo André, é um problema não só para os motoristas que passam pelo trecho diariamente, mas também para os cidadãos que moram ali por perto.



Na avenida, os carros sobem e descem sentido São Bernardo e Santo André enquanto outros desejam entrar e sair da rua Tupi, que cruza a Atlântica. Por não haver semáforos neste cruzamento, principalmente em horários de pico, os motoristas não vêem outra solução a não ser organizarem-se sozinhos.



A motorista Viviane Cruz, de 36 anos, estudante de direito e escrevente judiciária, passa pelo cruzamento de carro duas vezes por dia, uma de manhã, indo para a faculdade, e outra na hora do almoço, para voltar para casa. "Dependendo do horário é uma dificuldade de se deslocar imensa, nem todo mundo dá passagem, tem gente que fecha o cruzamento" conta a universitária. "Se pra mim, que já tenho um tempo de carta (CNH) vejo dificuldade ali, eu fico pensando para quem é recém-habilitado", completa.



Marina Buttignol, de 27 anos, também utiliza o cruzamento todos os dias para ir e voltar do trabalho em horários de pico. "As pessoas não dão preferência, isso causa um transtorno e trânsito de um dos lados porque ninguém dá passagem, ninguém respeita ninguém. O semáforo auxiliaria na questão de educação e de bom senso das pessoas".



Há quem já tenha desistido do caminho e procurou alternativas para fugir do trânsito. É o caso de Murilo Becarini, de 18 anos, que mora na rua Xingu e faz faculdade em São Bernardo do Campo. "Da rua Tupi, para entrar na avenida, é muito tempo. Aí depois, na Atlântica, é um trânsito absurdo. Acabei pegando um caminho alternativo e mais longo, mas demoro menos tempo pra chegar na faculdade" conta o estudante de direito.



Os pedestres, que embora possuam uma faixa ali, raramente têm sua preferência respeitada. "A gente tem que esperar alguém ter a boa vontade de dar a preferência. Apesar da faixa ali, ela é muito desrespeitada. (O fluxo de carros) já ocasionou um atraso nos ônibus indo pra Santo André, a avenida estava parada e os ônibus não estavam passando", comenta Marília Vale, de 21 anos, moradora da rua Tupi.



O trânsito no cruzamento também afeta os moradores das ruas próximas da avenida Atlântica. É o caso de Michelle Frasseto, de 37 anos, que mora com a família na rua Atibaia. "É muito barulho, principalmente no horário de rush, nós escutamos muitos sons de buzina e vários xingamentos de motoristas que estão no trânsito" conta.



Maria Eduarda Kamarad, de 23 anos, também enfrenta problemas, principalmente na hora de pegar carona. "Semana passada, meu namorado estava com pressa e ia me deixar em casa. Ele perguntou se eu poderia descer na esquina e ir andando porque ele ia perder muito tempo tentando atravessar a Atlântica, coisa de 50 metros" conta a jornalista e moradora do bairro.



"A principal dificuldade é a bagunça que fica, como tem bastante carro, um vai entrando na frente do outro, fica totalmente desorganizado" comenta Gabrielle Dowalite, de 20 anos, que já trabalhou na região e passava todos os dias pelo cruzamento em horários de pico. "Eu tinha o horário pra entrar e atrasava por conta da fila de carros que ficava naquele cruzamento", completa.



A reportagem aguarda o posicionamento da Prefeitura de Santo André.