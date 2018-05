Falta de abastecimento de diesel pode afetar ônibus no Rio

"Vale destacar que grande parte das empresas de ônibus que circulam no município utilizou os últimos estoques de combustível para operar nesta terça (22). O sistema que serve à capital fluminense consome, em média, 764 mil litros de combustível por dia, um volume que torna complexo o abastecimento da frota neste cenário de escassez de oferta de óleo diesel. Caso a situação não seja normalizada o mais brevemente possível, há risco de paralisação total do sistema a partir de amanhã [quarta]", explicou a RioÔnibus, por meio de nota.



A Fetranspor também comentou sobre os riscos nas operações de transportes do Estado, por conta das manifestações: "Apesar dos esforços que estão sendo feitos para regularizar o abastecimento, há empresas que já estão com as operações limitadas, afetando os passageiros. O racionamento de combustível é uma medida adotada em caráter emergencial até a normalização da distribuição de óleo diesel, que depende do fim das manifestações. Se isso não ocorrer brevemente, há o risco de paralisação de todas as empresas".



A federação das empresas de transportes do Estado também pontuou que a oscilação do preço do óleo diesel é um fator que também preocupa e que "pressiona" os custos operacionais do setor.

A Plural (Associação Nacional dos Distribuidores de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência) teria confirmado a escassez de combustível no município, de acordo com a RioÔnibus.





Nesta terça (22), os caminhoneiros voltaram a protestar no Rio, fazendo um novo "buzinaço" na avenida Presidente Vargas, uma das principais avenidas do Centro, por volta de meio dia. O mesmo já havia acontecido no dia anterior, segunda (21), nos mesmos moldes do que vem ocorrendo em todo o país.

Em resposta, o Metrô Rio prometeu reforçar as equipes em operação das 41 estações de sua rede de transporte ferroviário, "a fim de assegurar a agilidade no atendimento e a segurança no transporte dos clientes", diante da iminente redução da circulação de ônibus.