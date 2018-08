Falso passageiro atira em motorista de aplicativo em assalto

A Polícia Civil está investigando o caso de um motorista de aplicativo de transporte privado de passageiro que foi baleado em um assalto, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. De acordo com as investigações, depois de atender a uma chamada de um assaltante, que se passou por cliente, Carlos Fernandes Pereira da Silva, de 39 anos, foi baleado nas duas mãos e de raspão na cabeça, além de sofrer espancamento.





Caso semelhante

Na noite da segunda-feira (30), um taxista foi esfaqueado durante uma corrida no Barro, na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 64 anos de idade foi ferida por um homem e uma mulher que se passavam por passageiros.

A agressão ocorreu quando ele transitava nas proximidades do mercado público do bairro de Casa Amarela, na noite desta terça-feira (31). O ladrão jogou Carlos Fernando para fora do carro e fugiu levando o Palio de cor prata do motorista. De acordo com a notificação no Posto Policial do Hospital da Restauração (HR), no Centro, onde a vítima recebeu atendimento na emergência, além de ser baleado, o motorista de aplicativo sofreu uma queda e apresentou lesão na coluna.Ainda de acordo com o HR, Carlos Fernando passou por exames neurológicos e foi submetido a uma tomografia. Durante a manhã desta quarta, ele recebeu alta médica. A Polícia Civil informou que está investigando a tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O carro do motorista de aplicativo ainda não foi localizado.