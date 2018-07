Faixa Azul na Estrada dos Remédios e BRT da Caxangá terão fiscalização eletrônica

Quem circula na Zona Oeste do Recife deve ficar atento. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) vai dar início à fiscalização eletrônica na Faixa Azul da Estrada dos Remédios. O órgão informou nesta terça-feira que o início da operação dos dispositivos de fiscalização, no entanto, não seria mais nesta quarta-feira (18), como estava previsto). A empresa responsável pela operação do serviço informou a necessidade de realizar ajustes técnicos nos equipamentos para o início da operacionalização, prevista agora para o dia 6 de agosto.





fiscalização nos corredores e faixas exclusivas é realizada continuamente pelos agentes de trânsito da CTTU. Aqueles que forem flagrados estarão passíveis de multa gravíssima, no valor de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na Estrada dos Remédios, foram implantados 12 equipamentos de fiscalização eletrônica ao longo dos 3,6 km de extensão da Faixa Azul, que desde a sua implantação em 2017 facilitou o deslocamento de 16 linhas de ônibus, que transportam cerca de 62 mil pessoas por dia. A fiscalização vai acontecer de acordo com o funcionamento da Faixa Azul, de segunda à sexta-feira, das 6h às 22h.



Os equipamentos funcionarão conectados entre si e apenas os condutores que forem flagrados por duas ou mais câmeras serão notificados. Essa medida visa garantir que os veículos que circularem na Faixa Azul para acessar lotes ou convergir à direita não sejam autuados. A sinalização horizontal vai mostrar aos condutores, quando a linha for pontilhada, que é possível acessar a faixa.



Por sua vez, a Avenida Caxangá receberá quatro equipamentos eletrônicos de fiscalização, localizados ao longo do corredor Leste-Oeste, que irão reforçar a coibição do cometimento de infrações. Além dos agentes de trânsito, a fiscalização ao desrespeito do condutor ao corredor exclusivo para o BRT acontece através de câmeras de videomonitoramento instaladas desde março, nas estações Capibaribe e Engenho Poeta, através de uma parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes. Juntas, as medidas beneficiam 84 mil passageiros que utilizam o corredor diariamente.



Os condutores que forem flagrados pelos equipamentos estarão passíveis de multa gravíssima, no valor de R$ 191,54 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O valor foi estipulado pela Lei Federal 13.154 de 30 de julho de 2015, que alterou o artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), determinando que as infrações por transitar irregularmente nas faixas ou corredores exclusivos para veículos de transporte público coletivo de passageiros passem a ser gravíssimas.



Outros corredores

A fiscalização eletrônica da Faixa Azul já acontece desde 2015, nas avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes e Herculano Bandeira, na Zona Sul do Recife, onde 25 equipamentos foram implantados. Desde o primeiro ano, registrou-se uma redução no desrespeito ao corredor exclusivo.





Matéria atualizada às 15h49

A iniciativa também irá contemplar a avenida Caxangá, que receberá os equipamentos no corredor exclusivo do BRT. A ação visa assegurar o respeito à prioridade de circulação do transporte público e a redução do tempo de viagem dos passageiros de ônibus.Atualmente, os corredores exclusivos de transporte público existentes tanto na Estrada dos Remédios quanto na Avenida Caxangá possuem sinalização vertical e horizontal, que indicam a proibição de acesso por outros veículos, e já são fiscalizados por agentes de trânsito desde as suas respectivas implantações. A