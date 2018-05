Faculdade oferece 1,2 mil vagas gratuitas para capacitação

Há vagas em áreas como empreendedorismo, recursos humanos, informática, logística, arquitetura, entre outras

O grupo Anhanguera Conecta está com vagas abertas para cursos que serão realizados de forma gratuita em Brasília. São ao todo 1220 vagas em áreas como empreendedorismo, recursos humanos, informática, logística, arquitetura, engenharias, pedagogia, administração, entre outras.



As capacitações serão realizadas no dia 22 a 30 de maio, das 8h às 10h30, e das 19h às 21h. Para participar é necessário ter ensino médio completo. As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site http://evento.canalconecta.com.br/.



Ao final do curso, todos os alunos que assistirem as aulas receberão certificado de conclusão.