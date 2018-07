​Exposição reproduz vida de ferroviários em Paranapiacaba na década de 30

A vila de arquitetura inglesa começou a surgir apenas com um acampamento de operários da empresa de trens São Paulo Railway Co. O nome do lugar inicialmente era Alto da Serra e foi trocado por Paranapiacaba em 1907. A palavra tupi-guarani significa "Lugar de onde se vê o mar".

Uma exposição aberta no último domingo (1º) na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, reproduz a vida dos ferroviários, moradores do distrito na década de 30. A mostra, chamada de "Casa da Família Ferroviária", apresenta fotos e cenografia com móveis, roupas e a história dos trabalhadores da ferrovia."A exposição foi montada com itens emprestados de acervos pessoais, da própria Prefeitura e também do Sindicato dos Ferroviários", explicou o diretor de Gestão de Paranapiacaba e Parque Andreense, Eric Tadeu Lamarca.A exposição fica na Casa Fox (avenida Fox, 438 – Vila de Paranapiacaba) e estará aberta para visitação aos finais de semana, das 09h às 16h. A entrada durante o primeiro mês será gratuita.