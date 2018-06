Exército faz ação para coibir venda ilegal de armas e munições

Ao todo, 22 empresas em 13 municípios do Estado devem receber a fiscalização até a próxima quinta-feira (21)

Visando coibir os desvios de armas e munições que poderiam parar no comércio ilegal, o Exército Brasileiro realizou, nesta terça-feira (19), a operação Alta Pressão 6, em Pernambuco. A ação, que vai até a próxima quinta-feira (21), quer intensificar a fiscalização nas empresas que comercializam esses tipos de produtos em todo o Estado.



Ao todo, 22 empresas em 13 municípios devem receber a fiscalização. Somente nesta terça (19), a expectativa é fiscalizar seis empresas. Se for encontrada alguma irregularidade, a empresa é autuada e ocorre um processo administrativo e esse armamento pode seguir para destruição, para que não venha a cair no crime organizado, segundo o Exército.



A fiscalização acontece por meio da vistoria de três situações: verifica-se se os planos de segurança orgânicas das lojas estão em condições de oferecer segurança para o armazenamento de armas e munições. Outro ponto observado é o arquivo das empresas para saber se as mesmas vendem produtos controlados para as pessoas autorizadas a comprar e na quantidade autorizada. Também se verifica os estoques das empresas para identificar se a empresa vende material de acordo com a permissão que possuem.



As ações impactam diretamente a segurança pública nacional, uma vez que contribuem, significativamente, para a redução da violência com armas de fogo e, consequentemente, para a melhoria da sensação de segurança. Em Pernambuco, a ação conta com 60 militares do Exército, além de integrantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Receita Estadual.