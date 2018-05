Exército escolta caminhão-tanque em meio a greve, em frente à Reduc

Quatro viaturas e quatro motocicletas da Polícia do Exército fizeram a escolta de um caminhão-tanque, entre os caminhoneiros manifestantes que estão em frente à Reduc (Refinaria Duque de Caxias), no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta (25). Eles foram aplaudidos pelos grevistas, que demonstraram apoio à presença dos militares, de acordo com a Agência Brasil.O caminhão-tanque levava combustível, segundo os próprios caminhoneiros, para serviços públicos essenciais. O CML (Comando Militar do Leste) não confirmou as informações.