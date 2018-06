Exército destrói 8,5 mil armas no Rio de Janeiro

Um total de 8.549 armas foi destruído na manhã desta quarta-feira, nas dependências do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armas do Exército, em Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A ação faz parte das operações do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro.

Segundo o Exército, a maior parte das armas foi apreendida em operações de combate à atividades criminosas, mas muitas foram entregues voluntariamente e, duas mil delas, usadas pela Polícia Militar, foram recolhidas por estarem obsoletas.

"O Exército já faz essa destruição periodicamente, mediante convênio com o Conselho Nacional de Justiça e o Comando do Exército, por meio dos comandos de áreas. Aqui, no Rio, em face do processo de intervenção que estamos vivendo, a destruição têm contorno diferenciado, uma vez que falamos de origens distintas: são armamentos retirados das mãos de criminosos, entregues voluntariamente por colecionadores ou, ainda, recolhidas de alguns batalhões da PM do estado por estarem obsoletas e sem condições de uso", afirmou o porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), Carlos Cinelli.

De acordo com Cinelli, tirar de circulação armamentos pesados usados pelos traficantes é uma prioridade. Nos seis primeiros meses de 2018, foram apreendidos quase 200 fuzis.