Exame de DNA confirma que corpo achado em cacimba é de médico

Segundo a polícia, foram encontradas partes do corpo do médico alternadas com areia e metralhas da própria casa. Principais suspeitos do crime são filho e esposa da vítima

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou, por meio de exame de DNA, que o corpo encontrado na cacimba do condomínio Torquato Castro, em Aldeia, no Grande Recife, é do médico e advogado Denirson Paes da Silva, de 54 anos. Segundo a Polícia Civil, três partes dos restos mortais foram encontradas. A primeira foi achada na quarta-feira (4), outra na quinta-feira (5) e a última nesta terça-feira (10).



Denirson Paes estava desaparecido há cerca de um mês, sendo achado esquartejado e em estado avançado de decomposição dentro de um poço com cerca de 25 metros de altura. Segundo a polícia, as duas últimas partes do corpo estavam embaixo de areia, materiais de limpeza quebrados e tijolos, que foram jogados em cima do corpo na tentativa que o cheiro dos restos mortais não saísse do poço e que o corpo fosse camuflado pelo material.



Contudo, o odor foi sentido porque o corpo encontrado na quarta-feira não estava embaixo dos materiais jogados em cima da vítima. O perito criminal Fernando Benevides também informou que partes do corpo foram carbonizadas. O chefe da PCPE, Joselito Kehrle, informou que as buscas no local vão continuar. Na manhã desta terça-feira, uma empresa de alpinismo esteve no condomínio para auxiliar nas buscas.



Há a suspeita de que o crime foi premeditado, mas não existe uma definição de quem e como o crime ocorreu. A esposa e filho da vítima, a farmacêutica Jussara Rodrigues da Silva Paes, 54, e o engenheiro civil Danilo Paes, 23, são os suspeitos de terem matado o cardiologista. De acordo com a Polícia Civil, a situação está complicada para eles porque foi encontrado sangue do médico no banheiro da casa.



O advogado dos suspeitos, Alexandre Oliveira, contou que adiou para esta quarta-feira (11) a entrada no pedido de habeas corpus, inicialmente previsto para fazer nesta terça-feira (10). Ele disse que deu preferência à mudança de cela de Danilo Paes, por isso passou o dia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para conseguir o comprovante de conclusão de curso do cliente.



Histórico

Os pedaços do corpo do médico e advogado Denirson Paes da Silva, de 54 anos, foram encontrados na última quarta-feira (4) dentro do poço da casa em que morava com a família, no condomínio Torquato Castro, no quilômetro 13 da Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma semana antes da localização do corpo, o cão do médico, que ele levava para passear diariamente, foi encontrado morto.



O desaparecimento de Denirson Paes da Silva vinha sendo investigado desde o mês passado. Em um Boletim de Ocorrência registrado no último dia 20 de junho sobre o desaparecimento do marido, a farmacêutica alegava que ele teria viajado para fora do país e que não teria retornado. Contudo, para a polícia, há indícios suficientes da participação de mãe e filho na ocultação do cadáver do médico.