Ex-vereador Maninho se entrega à polícia

Político e filho são acusados de homicídio culposo após agressão de empresário em frente ao Instituto Lula

O ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, se entregou nesta quarta-feira (16) à polícia junto ao filho, Leandro Eduardo Marinho, ambos do PT. Os dois tiveram a prisão decretada na semana passada por tentativa de homicídio culposa (sem intensão) por agredirem um empresário Carlos Alberto Bettoni, de 56 anos, na frente do Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, no dia 5 de abril.



A defesa dos acusados entrou com pedido de liminar para tentar evitar que os dois fossem presos. Porém, o habeas corpus foi negado pelo juiz César Augusto Andrade de Castro, da 3ª Câmara de Direito Criminal.





O empresário sofreu traumatismo craniano após ser empurrado e bater a cabeça em um veículo que passava pela rua pelo ex-parlamentar, o filho dele; e o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Paulo Cayres. Bettoni protestava contra o ex-presidente Lula.



No dia em que foi indiciado, em 9 de abril, Maninho disse que o caso "foi um desentendimento natural" e que ele está "à disposição das autoridades". Ele não foi encontrado para comentar a atual decisão.



A defesa de Paulo Cayres declarou que seu cliente é inocente.