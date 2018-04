Ex-superintendente da PRF é preso por crimes contra administração pública

Um ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco, foragido da Justiça Federal desde 2016, foi preso no Recife durante operação da Polícia Federal (PF). Em 2015, Ozéas das Neves do Nascimento, de 64 anos, havia recebido a condenação de oito anos e 10 meses de cadeia por crimes contra administração pública.





A prisão do ex-gestor da PRF em Pernambuco tem relação com crimes praticados em 2000, como peculato (apropriar-se de dinheiro ou valor de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio), estelionato, defraudação de penhor e crime contra administração pública.



Depois das investigações da PF, ele foi demitido da Polícia Rodoviária Federal, a partir de uma ação da corregedoria da corporação. Após a captura, Ozéas foi levado ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. Lá, ficará à disposição da 36ª Vara da Justiça Federal.



Em nota, a PRF afirmou que não admite desvios de conduta na instituição e sempre colaborou com a investigação judiciária que culminou na prisão do ex-servidor. "A Corregedoria da PRF é bastante atuante neste sentido e acompanha de perto as atividades realizadas na superintendência e nas rodovias federais em Pernambuco", diz o comunicado.

A captura de Ozéas do Nascimento, divulgada na manhã desta quarta-feira (18), aconteceu de forma tranquila após levantamentos na área de inteligência da PF. Segundo a corporação, ele estava levando o filho e a mulher para uma clínica no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife, na terça-feira (17), quando ocorreu a abordagem dos agentes federais.