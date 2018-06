Ex-secretário de obras admite ter lavado dinheiro de propina

Alexandre Pinto, que foi titular da pasta de Obras na gestão de Eduardo Paes (DEM), contou que a vantagem indevida foi recebida por conta de seu trabalho na prefeitura, mas não quis entrar em detalhes sobre como foi feito

O ex-secretário de obras da gestão de Eduardo Paes (DEM), Alexandre Pinto, admitiu ter recebido propina e lavado dinheiro, em audiência da operação Mãos à Obra, na 7ª Vara Federal Criminal do Rio, nesta segunda-feira (11). Ele contou que a vantagem indevida foi recebida por conta de seu trabalho na prefeitura, mas não quis entrar em detalhes sobre como foi feito.



De acordo com Pinto, os valores foram depositados na conta da mãe. Para justificar a lavagem, o ex-secretário disse que estava em um "momento muito ruim" do casamento e que, por ter conta conjunta, "não quis depositar". Ele ainda admitiu que comprou uma sala comercial no nome do filho. Ele afirma que nenhum dos familiares sabia a origem do dinheiro. Neste processo, Pinto responde por nove atos de lavagem de dinheiro.



"Obtive (cerca de R$ 600 mil) de maneira ilícita, através de propina que recebi. Mas preferia não dizer sobre os contratos por orientação da minha advogada", disse. Além do crime de lavagem de dinheiro, o engenheiro, que está preso, é acusado pelo MPF de participar de um suposto esquema de desvio de R$ 36 milhões das obras municipais da Transcarioca e de Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá.