Ex-policial civil é executado em frente a escola do filho

Vítima já havia sido condenado a 22 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas.

O ex-policial civil Gilberto Shigueru Hissamune, conhecido como Giba, foi morto em frente a uma escola em Santo André.

No momento do crime, ele estava indo buscar o filho na instituição de ensino.



Segundo a polícia, ele foi atingido por três tiros na cabeça e morreu no local.



Vídeo retirado das câmeras de segurança mostra o momento em que veículo preto estaciona perto do carro de Giba.



A partir daí, um homem que caminhava pela calçada se aproxima e atira contra a vítima.



Giba pertencia ao Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e já havia sido condenado a 22 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas.