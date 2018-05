Ex-PM suspeito na morte de Marielle será transferido de presídio

Orlando Araújo é apontado como líder de um grupo de milícia que atua em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que Curicica e o vereador Marcello Siciliano estão sendo investigados por participação nas mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Orlando e Siciliano foram apontados por uma testemunha como mandantes do crime. Ambos negam.

O ex-policial militar e miliciano Orlando Oliveira de Araújo, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, foi transferido para um presídio federal de segurança máxima. A medida foi solicitada pelo MP (Ministério Público) do Rio e autorizada pela 5ª Vara Criminal da Capital, na última segunda (14).Conhecido como Orlando Curicica, o miliciano está preso provisoriamente no sistema penitenciário do Estado por porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito. Orlando também foi condenado por roubo circunstanciado e responde a processos por envolvimento com organização criminosa e homicídio qualificado.O MP alega que a transferência de Orlando Curicica é de interesse da segurança pública, "visando inibir a atuação do preso e coibir eventuais associações criminosas, bem como quaisquer outras práticas que atentem contra o Estado e a população".