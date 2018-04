Ex-governador Roriz é internado no DF

No início da semana passada, Roriz foi diagnosticado com pneumonia. Ele chegou a receber alta após ser medicado, porém, a febre não amenizou. Por esse motivo, os médicos trocarão o medicamento do ex-governador.

Aos 81 anos, Roriz precisa de cuidados e acompanhamento constante porque sofre de diabetes. Por complicações da doença, teve uma perna e dedos do pé amputados no ano passado. Segundo laudo médico, o político também tem Alzheimer.

O ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz deu entrada na tarde deste domingo (4) em um hospital particular de Brasília. Com febre alta, o político foi levado direto para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde está recebendo antibióticos.