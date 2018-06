11.06.2018 14:14

Homem foi preso em flagrante ao atear fogo em dois carros da embaixada da Guiné

Dois carros da embaixada da Guiné pegaram fogo no final da manhã desta segunda-feira (4) na QI 7 do Lago Sul, no Distrito Federal. Os veículos estavam na rua, estacionados ao longo do meio-fio, próximos à casa onde funciona a delegação.



Um ex-funcionário da representação diplomática foi detido pela Polícia Militar, suspeito de atear fogo aos veículos, que ficaram totalmente destruídos. De acordo com a PM, pendências trabalhistas teriam motivado o crime.



Pessoas que estavam no local relataram que antes de atear fogo nos automóveis, o ex-funcionário quebrou os vidros e depredou os carros com um alicate. O homem não fugiu do local e foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).



Ao todo, seis bombeiros usaram cerca de 3 mil litros de água para tentar apagar o incêndio. Um caminhão carregado de espuma também foi solicitado para impedir que as chamas voltassem.