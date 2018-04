Eventos de São João têm limite de horário em Pernambuco

Pelo segundo ano consecutivo, as festas de São João em Pernambuco terão hora para acabar. Às sextas-feiras, aos sábados e no dia de São João (24 de junho), permitem-se eventos das 10h às 2h. Para os demais dias da semana e domingos, das 10h à 0h. A portaria com as determinações foi publicada no Diario Oficial do Estado, nesta sexta-feira (27).









Os pedidos devem ser feitos de forma unificada pelo e-mail gtsaojoao@sds.pe.gov.br. Já no caso de processos específicos para trios elétricos e estruturas físicas de apoio (palcos, camarotes, etc.), as solicitações devem ser feitas diretamente pelo portal



Camarotes

Para vistoria do Corpo de Bombeiros em trios elétricos, palcos, camarotes, tablados e afins, a portaria define que as estruturas estejam aptas para a vistoria até 48h antes da realização do evento. Esse prazo é fundamental para que os procedimentos de segurança sejam avaliados até 24h antes da utilização das estruturas. Empresas e órgãos públicos interessados em promover eventos durante o período junino têm até o dia 11 de maio para fazer a solicitação formal do reforço de segurança e vistorias estruturais à SDS.Os pedidos devem ser feitos de forma unificada pelo e-mail gtsaojoao@sds.pe.gov.br. Já no caso de processos específicos para trios elétricos e estruturas físicas de apoio (palcos, camarotes, etc.), as solicitações devem ser feitas diretamente pelo portal www.bombeiros.pe.gov.br Para vistoria do Corpo de Bombeiros em trios elétricos, palcos, camarotes, tablados e afins, a portaria define que as estruturas estejam aptas para a vistoria até 48h antes da realização do evento. Esse prazo é fundamental para que os procedimentos de segurança sejam avaliados até 24h antes da utilização das estruturas.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), medida visa diminuir os casos de violência registrados em grandes festas de ruas. Apenas em casos excepcionais o horário do policiamento poderá ser estendido em mais duas horas, de acordo com a portaria. Contudo, estes pedidos serão avaliados previamente pela SDS."Essa normatização é fruto de um intenso debate para que, utilizando a mesma metodologia de planejamento e execução operacional de grandes eventos já realizados no Estado, nós possamos, novamente, fazer uma festa segura e pacífica para todos os pernambucanos e turistas", disse o secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire.