Eu Amo Minha Rua abre inscrições para decorações juninas

Chegou a hora de separar as bandeirinhas, a fogueira e a fantasia de matuto. O concurso Eu Amo Minha Rua 2018, da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, vai premiar com festas as três ruas da capital pernambucana com decorações juninas mais criativas.





Todos os logradouros da cidade do Recife podem participar do concurso cultural através de um representante legal, escolhido pelos moradores do mesmo. No julgamento, será observada a criatividade, considerando a inspiração dos participantes e a capacidade de criar e inventar coisas novas, bem como a utilização de materiais recicláveis.



Também será avaliada a beleza, levando em conta harmonia, prazer de contemplação e contribuição para o embelezamento da rua. Por fim, é importante que a decoração possua uma mensagem relevante, de valor social e emocional.



Na fase da semifinal, que acontece no dia 20 de junho, a comissão organizadora do concurso, composta por servidores da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Recife, selecionarão 10 cenários juninos. No dia 21, dos escolhidos, serão selecionados, por um comitê multidisciplinar, cinco finalistas. As cinco ruas finalistas serão divulgadas no site do concurso e a escolha dos três vencedores será feita através de um sistema de votação popular, a partir do dia 22 de junho até o dia 24.

As pessoas podem soltar a criatividade e inscrever cenários que devem ter de três a cinco metros de largura. Para quem quiser decorar toda a rua, não tem problema. Basta selecionar o espaço mais caprichado. Além disso, os vencedores serão escolhidos pela população, através do site do concurso ( www.euamominharua.com.br ).As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 18 de junho. O primeiro colocado vai ganhar um arraial junino no dia 30 de junho com Geraldinho Lins e Josildo Sá, em quatro horas de festa. O segundo e o terceiro colocados vão ganhar um arraial no mesmo dia, animados por trios pé de serra e outras atrações, como Patrícia Cruz.