Estupros: maior parte dos casos havia relação com a vítima

As estatísticas criminais apontam que 100% dos 24 crimes de estupro de vulnerável, que ocorreram no mês de junho, apresentam relação entre a vítima e o autor do crime. Essas informações constam no balanço do mês de junho, divulgado pela Secretária de Segurança Pública do DF.Outros 15 estupros ocorram em junho totalizando 39 no mês. Estes números também apontam uma queda, em comparação a junho 2017, quando o total de estupros chegava a 55 casos.O número de Crimes Intencionais Letais como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, subiu de 38 em junho de 2017, para 42 em 2018. No entanto, comparando o período de janeiro a junho de 2017, quando o total foi de 266, com o mesmo período de 2018, onde o total é de 264 há uma pequena queda de 0,8% no número de casos.