Estupros e roubos de carga sobem em Campinas e região

Na média, os cinco maiores municípios da território acusam aumento de 12,8% no índice de violação

Na segunda-feira (25), a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou dados referentes aos primeiros cinco meses de 2018 que indicam aumento no roubo de cargas e até mesmo de estupros nos maiores municípios da região de Campinas.



Juntos, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba e Americana contabilizaram quase 13% a mais de ocorrências de estupro que em 2017. Só Americana registrou menos casos no comparativo do ano passado com esse ano. Já em Campinas, houve aumento de 21,6%.



Os roubos de carga subiram nas cidades de Sumaré, Hortolândia e Indaiatuba. Sumaré ficou em primeiro lugar com 71% de aumento desse tipo de crime, seguido de Hortolândia, com 33%.



Queda de Homicídios

Por outro lado, os números demonstram um declínio na quantidade de homicídios nas maiores cidades da região metropolitana, com exceção de Indaiatuba, que teve quatro mortes de janeiro até maio, sendo que houve uma morte em igual período de 2017. Campinas, por exemplo, apresentou a maior queda, com 32% de redução de vítimas.