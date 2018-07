Estudantes listam principais demandas de Diadema

Projeto reúne alunos de diferentes universidades para fazer diagnóstico da cidade

Um grupo de estudantes listou uma série de demandas encontradas em Diadema, após análise na cidade. O trabalho faz parte do projeto Rondon, que prevê o diagnóstico de problemas e, posteriormente, a proposta ações para enfrentá-los.



Os alunos fazem parte de diferentes cursos de distintas instituições de ensino como: a USP (Universidade de São Paulo), Faculdade de Medicina do ABC, Universidade Metodista de São Paulo, a PUC (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), a Universidade Mackenzie, entre outras.



"É importante diagnosticar não só o que precisa ser feito, mas como deverá ser feito", explicou José Celso Martins, mestre em direito político e econômico e professor da Universidade Metodista de São Paulo, uma das instituições participantes.



Os possíveis campos de atuação propostos pela equipe são: apoio ao Plano Diretor, que está em elaboração pela Prefeitura; elaboração de projetos para captação de recursos; revisão das leis dos conselhos municipais, e estudo das potencialidades turísticas da cidade.



"Foram dias de ricas experiências, muitas trocas de conhecimento com a administração pública, tanto com o Legislativo quanto com Executivo. Participei de reuniões com secretários, mas também tive contato com a sociedade. Ter contato com essas pessoas nos possibilitou chegar a um diagnóstico", afirmou a estudante de Gestão de Políticas Públicas da USP (Universidade de São Paulo), Lauana Simplício Pereira.



Com o resultado, os alunos voltam para o Instituto do Projeto Rondon para desenvolver os projetos, que serão enviados para a Prefeitura de Diadema. Na administração, passarão por uma avaliação, e caso sejam aprovados, a equipe de estudantes volta à cidade para dar andamento.