Estudantes desocupam reitoria da UnB

Prazo havia sido estabelecido pela administração da universidade em reunião com os alunos

Os estudantes que ocupavam a reitoria da Universidade de Brasília (UnB) há quase 20 dias deixaram o local na manhã desta segunda-feira (30). O prazo havia sido estabelecido junto à Administração no último sábado (29) durante uma rodada de negociações com os organizadores do ato.



Hoje, antes de desocuparem o local por completo, um grupo de estudantes realizou uma inspeção junto a representantes da universidade para verificar quais foram os danos causados à estrutura do local.



Uma das definições estabelecidas no acordo de desocupação prevê que os estudantes vão arcar com os prejuízos causados por causa da invasão do espaço. Até o momento foram encontrados ao menos dois vidros quebrados e uma fechadura estragada.



A ocupação completou 19 dias. Entre as reivindicações, o movimento Ocupa UnB solicitava o acesso dos alunos ao orçamento da universidade e questionava medidas apresentadas para conter a crise – incluindo demissões de estagiários e terceirizados.



Greve de servidores

Na última quarta-feira (24), os servidores e terceirizados da UnB decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. A greve também é uma resposta ao pacote de redução de gastos anunciado pela instituição, que passa por sua pior crise financeira.



De acordo com o diretor de Informação do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), Antônio César Guedes, o momento de parar é agora: "Vamos à luta, defender aquilo que achamos justo. Caso contrário, perdemos o bonde da história e tudo vai continuar da mesma forma", disse. Os professores ainda não definiram se vão aderir à paralisação.



Conforme afirmou a reitoria, o rombo nas contas da universidade chega a R$ 92,3 milhões. Segundo a UnB, se nada for feito, as aulas podem ser suspensas a partir de agosto.