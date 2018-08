Estudantes de escola pública recebem bolsas gratuitas em cursos de saúde

Estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais aprovados no FormaSUS 2018, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES), participaram, nesta quarta-feira (1º), do processo de acolhimento do programa. O evento ocorreu no auditório da sede da SES, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.





Na cerimônia, os bolsistas assinaram um termo de compromisso e receberam material informativo com todos os critérios e normas legais que regem o FormaSUS, além de orientações sobre todos os processos do programa. As 104 vagas para nível superior são distribuídas entre 16 instituições de ensino superior localizadas em seis municípios pernambucanos.



Outro diferencial do programa é a interiorização da oferta de vagas. "Há uma necessidade grande de fixar profissionais para trabalhar no SUS pelo interior do Estado. Nosso desafio é conseguir formar estudantes para essas regiões. Quando conseguimos ofertar vagas no interior, as chances do aluno terminar o curso e trabalhar perto de sua residência é muito maior", disse a diretora geral de Educação na Saúde, Juliana Siqueira.



Programa

Criado por meio de decreto em 2011 e transformado em lei estadual em 2013, o FormaSUS está no seu sétimo ano de existência. Entre 2012 e 2017, foram ofertadas 596 bolsas de nível superior.



As bolsas integrais são uma contrapartida das instituições de ensino privadas que utilizam a unidades da rede estadual de saúde como campo de estudo e prática para a formação de seus estudantes. A cada dois anos também são oferecidas vagas do FormaSUS técnico. Desde 2012, foram 566 bolsas.

Muitos dos aprovados iniciarão o semestre letivo nas instituições parceiras neste mês de agosto. Em 2018, foram disponibilizadas 104 bolsas para cursos de nível superior e 188 bolsas para cursos de nível técnico. Ao todo, mais de 6 mil pessoas se inscreveram na iniciativa.Para o nível superior, as vagas estão distribuídas entre cursos de medicina, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e tecnólogo em radiologia. Já para o nível técnico, as vagas são para três cursos: técnico em análises clínicas, técnico em radiologia e técnico em enfermagem.