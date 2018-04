Estudante é baleado no caminho para escola, em São Gonçalo

Um jovem foi baleado nesta quinta (19) no caminho para a escola, em Boassu, São Gonçala, Região Metropolitana do Rio. Identificado como João Victor da Silva Monteiro, o rapaz foi atingido no abdômen. As informações são do site "G1".Após ser socorrido e levado ao Pronto-Socorro Central de São Gonçalo, o rapaz precisou ser submetido a uma cirurgia. Não houve lesão de órgão, tendo o projétil entrado pelo dorso e saído pelo osso do quadril. Não será necessária a internação no CTI da unidade. A secretaria municipal de saúde informou que João foi atingido quando se direcionava ao Colégio Estadual Barenco Coelho, em São Gonçalo.O Destak entrou em contato com a Polícia Militar para saber a procedência do projétil, mas ainda não obteve resposta.