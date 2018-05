Família confirma assassinato de estudante da Uerj desaparecida

A família da estudante da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), de identidade de gênero não-binária, Matheus Passareli Simões Vieira, que estava desaparecida há uma semana, confirmou a morte da jovem, nesta segunda (7).De acordo com o relato do irmão da jovem, Gabriel Passareli, em uma rede social, a DDPA (Delegacia de Descoberta de paradeiros) constatou que Matheusa, como era conhecida, foi executada em uma comunidade próxima ao bairro Encantado, na zona norte do Rio. O corpo da jovem teria sido queimado.Matheusa desapareceu após deixar uma festa de aniversário no dia 29 de abril, no bairro do Encantado, zona norte do Rio. O caso continua sendo investigado pela DDPA para apurar as causas do crime.