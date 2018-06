Estão abertas as inscrições para o concurso da CLDF

O certame terá 86 vagas de nível médio e superior e o salário poderá chegar em até R$ 15,8 mil

Os interessados em disputar uma das 86 vagas do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) já podem realizar suas inscrições. A seleção é organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e prevê vagar para nível médio e superior.



As oportunidades de nível superior são para: consultor legislativo nas áreas de Constituição e Justiça (5); desenvolvimento urbano (2); direitos humanos, minorias, cidadania e sociedade (1); educação, cultura e desporto (1); finanças públicas (1); meio ambiente (1); regulação econômica (2); saúde (2); tributação (1); redação parlamentar (1); inspetor de polícia (1) e procurador legislativo (1). O salário inicial previsto é de R$ 15,8 mil.



Já para nível médio, o salário será de R$ 10 mil inicial e as oportunidades são para: técnico legislativo (27) e agente de polícia legislativo (3). Os interessados podem ser inscrever pelo site da banca até o dia 25 de julho e as taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para nível superior.



A previsão é que as provas sejam aplicadas em setembro, nos dias 15, 16 e 23.