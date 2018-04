Estão abertas as inscrições para a 15ª Volta do Lago Caixa

A expectativa é bater a meta 3,2 mil inscritos na última prova. Segundo Antônio Júnior, organizador do evento, muitos participantes vêm de fora do DF e do Brasil para participar. Por isso, a organização a aposta em um percurso que contemple os diversos monumentos da cidade.



"O início da seca - marca registrada de Brasília - é um ponto positivo para os corredores da Volta do Lago que terão uma prova sem imprevistos e em um cenário incrível", aponta.

Já estão abertas as inscrições para a 15ª edição da ultramaratona Volta do Lago Caixa. Referência em todo país, a competição é principal ultramaratona do Distrito Federal e será realizada no dia 10 de junho.Em comemoração aos 15 anos da prova, a organização promete uma edição repleta de novidades, experiências de interação entre os atletas e um passeio pelos principais cartões postais da capital. As inscrições seguem até 3 de junho e podem ser feitas no site www.voltadolagocaixa.bom.br Os corredores poderão competir individualmente nas categorias ultramaratona individual de 100 ou 60 quilômetros ou em equipes, mistas ou não, de até oito pessoas, que se revezarão em 14 trechos para completar os 100 quilômetros. Também há a possibilidade de participar nas modalidades Riden Biken 4 e Riden Bike Open, em que um componente corre enquanto os demais acompanham o percurso de bicicleta.