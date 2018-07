Rio vai poder utilizar R$ 1,5 bi de precatórios

O governador Luiz Fernando Pezão sancionou uma lei que visa abrir crédito orçamentário especial para que o estado possa utilizar aproximadamente R$ 1,5 bilhão de precatórios judiciais não sacados. Os precatórios são ordens expedidas pela Justiça para que o estado faça pagamentos em processos perdidos. A medida, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na semana passada, foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (6).

Segundo a lei, que entrou em vigor em novembro do ano passado, o governo pode recuperar recursos de precatórios que não tenham sido sacados depois de três anos do depósito. Esses recursos obrigatoriamente devem ser utilizados em favor do Poder Judiciário para o pagamento de novos precatórios.

Pezão, no entanto, vetou uma das emendas feitas pelos parlamentares. O artigo 6º definia que o Executivo deveria informar, em até 30 dias a partir da publicação da lei, a destinação dos recursos, informando, por exemplo, o CPF ou o CNPJ do beneficiário e o número da ação originária. O governador justificou o veto, dizendo que a criação de um sistema com as informações geraria gastos extraordinários e que esses dados são exclusivos e vinculados aos tribunais de Justiça.