Estado tem o menor número de funcionários públicos estaduais no Sudeste

Na última quinta-feira (5), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Perfil dos Estados Brasileiros 2017 (Estadic). O estudo mostra que, no ano passado, o Rio de Janeiro foi o estado com menos funcionários públicos estaduais na região Sudeste. Tanto na administração indireta quanto na direta, a maioria ocupa vagas estatutárias.

Em 2017, o Rio de Janeiro tinha 213.025 pessoas ocupando cargos da administração direta e indireta, o que representa 1,7% da população com 18 anos ou mais (12.740.220). Assim, ficou um ponto abaixo da média da região sudeste, em último lugar na região, junto com São Paulo.



O estado do Rio passa por uma crise financeira que complica a vida do funcionário público. Os atrasos nas folhas de pagamento já causaram diversos transtornos, inclusive entre os aposentados. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, passou por períodos de greve, devido aos atrasos e parcelamentos nos salários dos professores.

O campeão do funcionalismo público na região Sudeste foi Minas Gerais, com um índice de 2,4%, o que representa 379.161 servidores. Os campeões no país foram: Acre (6,8%), Roraima (6,2%), Amapá (6,0%) e Distrito Federal (6,1%).