Estado tem menos de 20% da frota de ônibus em circulação

O BRT, que chegou a parar completamente no sábado (26) por falta de combustível, conseguiu reabastecer parte da frota, em caráter emergencial, com apoio de escoltas da Secretaria de Estado de Segurança, e circula neste domingo (27) com 56 ônibus articulados, o que corresponde a menos de 20% da frota. Desde as 4h, os serviços 10, 12, 21A, 35, 50 e 51 estão em funcionamento, mas os serviços do eixo da avenida Cesário de Melo e do trecho entre Madureira e Galeão seguem interrompidos.





"O número vem reduzindo conforme o estoque de combustível acaba. As empresas têm empenhado todos os esforços para conseguirem os insumos o mais rápido possível. Enquanto o abastecimento não é normalizado, há um remanejamento da frota de forma a atender melhor à população nos horários de pico", informaram as empresas de ônibus, em nota.

A escassez de combustíveis, provocada pela greve dos caminhoneiros, mais uma vez afetou os transportes no Rio. No caso do Estado, menos de 20% da frota de ônibus está nas ruas neste domingo (27), segundo a Fetranspor, a federação das empresas de transportes de passageiros no Estado. Na capital, a situação é ainda pior: segundo o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do município, apenas 13% dos coletivos estão em circulação, "diante do cenário de desabastecimento de óleo diesel."