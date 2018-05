Estado paga servidores com salários acima de R$ 3 mil

Os salários de abril de 195.153 servidores estaduais ativos, inativos e pensioninstas que recebem mais de R$ 3 mil líquidos serão pagos nesta terça (15), 10º dia útil. O depósito de R$ 1,2 bilhão será efetuado pela secretaria de Fazenda, com recursos da arrecadação tributária.Na última sexta (11), os salários de abril do funcionalismo com rendimentos até R$ 3 mil foram pagos a 258.041 pessoas, num total de R$ 434,4 milhões, no equivalente a 57% do quadro do governo do Estado.