Estado já tem sete casos confirmados de sarampo

O estado do Rio de Janeiro já tem sete casos confirmados de sarampo, 33 em investigação e 40 notificados. Esta foi a última atualização do Ministério da Saúde, com base na informação repassada pela secretaria estadual até o dia 17 de julho.

As Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP), de Imunizações (SBIm) e de Infectologia (SBI) já divulgaram uma nota técnica conjunta sobre o sarampo, falando sobre o quadro clínico, as complicações e o diagnóstico laboratorial da doença. O documento também fala sobre a importância da notificação do caso e da vacinação.

Como o sarampo é uma doença infecciosa grave, extremamente contagiosa, que pode evoluir com complicações, a vacinação é essencial, ainda mais sendo a única forma de se prevenir contra a doença. Na cidade do Rio de Janeiro, os últimos casos de sarampo confirmados ocorreram em 2014 e foram considerados importados, ou seja, os pacientes foram infectados em viagens a outras regiões ou países.