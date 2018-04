Estado interdita abrigo de idosos devido a irregularidades

Foram encontrados alimentos e remédios vencidos, entre outros problemas no Lar Nossa Senhora da Conceição, em Abreu e Lima

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH)do Estado interditou, nesta quinta-feira (26), o Lar Nossa Senhora da Conceição, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife (RMR). Medida foi tomada após a Vigilância Sanitária encontrar irregularidades no local, durante vistoria. A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) funcionava de forma precária.



De acordo com a SJDH, mais de 20 quilos de alimentos e remédios foram apreendidos pelo Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) com prazo de validade vencidos. No local, também foi constatada a presença de animais silvestres e profissionais atuando sem a capacitação necessária.



A instituição foi autuada pelo Procon-PE, pela Promotoria de Justiça de Abreu e Lima e pela Vigilância Sanitária e intimidada a cumprir exigências como não admitir o acolhimento de novos idosos até que as exigências tenham sido atendidas, levar para unidade de saúde e apresentar laudo médico de idoso que apresentava ferimentos na pele.



Além disso, terão que acionar família para retirada do residente que não é idoso, apresentar contrato de trabalho médico e enfermeira que prestam assistência à instituição, apresentar os contratos de prestação de serviços com os dados dos idosos devidamente preenchidos, entre outras exigências.



A ação é realizada pela SJDH em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa (CIAPPI), além de Vigilância Sanitária, CREAS e CRAS do município.