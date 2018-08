Estado e prefeitura prometem revitalização da Central do Brasil

07.08.2018 19:56

Projeto quer tornar estação principal de trem em um 'terminal multimodal de alto padrão'

O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio anunciaram nesta terça (7) a criação de um projeto conjunto de revitalização da Central do Brasil. A ideia é transformar a principal estação de trem do Rio de Janeiro, onde circulam em média 600 mil passageiros todos os dias, em um "terminal multimodal de alto padrão". Não há prazo para que o projeto fique pronto.



"Estamos tratando dos últimos ajustes com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), já que o prédio da Central do Brasil é tombado. O projeto, que prevê a construção de um shopping center, vai ajudar na revitalização de toda a área do Centro. A ideia é tornar o local um espaço de integração não apenas modal, mas também social", prometeu o governador Luiz Fernando Pezão, cujo mandato à frente do Estado se encerra este ano.



O plano está em fase de desenvolvimento e tem três fases: análise da situação atual, com a coleta de dados, e diagnóstico, etapa concluída; produção de cenários e estimativa de custos; e estudo detalhado com um plano de negócios. O projeto está incluído no acordo de cooperação técnica firmado pela Secretaria de Estado de Transportes e a AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento), banco de fomento a políticas públicas. O valor ainda não foi divulgado.



"A Central do Brasil é o ponto capital da cidade, que recebe todos os modais, com exceção das barcas, que ficam ligadas apenas pelo VLT. É uma obra muito maior do que o valor econômico, porque quando as pessoas chegarem à cidade, vão encontrar um Rio de Janeiro remodelado", avaliou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.



"Entre os objetivos do projeto estão revitalizar a Central do Brasil através do tratamento do espaço público e da intermodalidade; facilitar o acesso à estação; estabelecer a Central como um polo de atividades, conectando os bairros do entorno; e valorizar a relação do edifício com a composição urbana global, como o Palácio Duque de Caxias e o Campo de Santana", informou o Governo do Estado, por meio de nota.